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Пока вокруг обсуждают скорый развод Веры Брежневой с мужем, сама она, вначале молчавшая, не сдержалась и высказалась. Певица объявила, что ее муж на все способен.
Как сообщила звезда, "он успевает руководить... курировать... быть наставником... писать... снимать... выпускать... утверждать... заниматься... заботиться...", участвовать во всем в ее жизни, "помогать в семейных вопросах", добавив:
"И еще регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!"
"Ну просто браво!" – завершила монолог артистка под снимком, на котором показана в полном одиночестве в том самом наряде, что и в Париже, когда она неплохо провела время с импозантным миллионером.
В соцсети по-разному отнеслись к откровению бывшей участницы группы "ВИА Гра". Одни не поверили в ее иронию, и заявили, что звезда пылкой речью только подтвердила подозрения, хотя и говорила об изменах Константина "по словам прессы".
"Если бы это была неправда, Вы бы не писали столь нервный пост и не оправдывались бы под каждым комментарием . Фото выдает Ваши эмоции без всяких слов!", "Не просто так пресса пишет... было что-то, точно", "Дыма без огня не бывает...", "Вас уже даже развели!!!",
– отреагировали пользователи. А одна из подписчиц даже напомнила Брежневой, как та была "на месте Эрики... и именно к ней от жены ушел Константин... бумеранг – штука интересная", но артистка, давая понять, что уверенна в крепости своего брака и верности мужа, заявила: "Была бы причина для бумеранга, может, и боялась бы", цитирует сайт "Комсомольская правда".
Остальные поддержали Веру. "Вы такая вау и горячая, что у него уже сил ни на кого на кого не хватит", "Главное – чтоб был тепло одет, когда погуливает...", "И в шапке", – успокаивали и шутили они.
Ранее Брежнева также дала повод думать, что в ее отношениях с Меладзе не все гладко.
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