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Имя Эрики Герцег в последнее время часто упоминается в СМИ и на просторах Всемирной паутины. Но кто же она, эта блондинка, которая якобы закрутила шуры-муры с известным продюсером Константином Меладзе и тем самым едва ли не разрушает его семью с Верой Брежневой?
Как выяснилось, красотке 31 год. Она по национальности венгерка, а родилась на западе Украины. Закончив начальную школу в Венгрии, продолжила учиться в Незалежной. В старших классах стала петь в церковном хоре. Сильный голос и внешняя привлекательность уже тогда обратили на себя внимание – девушка стала победительницей нескольких музыкальных конкурсов, сообщает Тeleprogramma.pro.
Юная Эрика не собиралась на эстраду и даже поступила учиться на факультет экономики и менеджмента. А в 19 лет девушка занялась своей внешностью – за восемь месяцев сбросила 30 кг, по слухам, увеличила грудь и восемь лет назад вышла на подиум, заключив крупный контракт с французским производителем нижнего белья.
Через два года Герцег прошла кастинг в проект "Хочу в "ВИА Гру". И сразу многим стало понятно, что у нее есть все шансы на успех. Войдя в новый состав группы, она гастролирует и успешно выступает с двумя другими участницами.
Продюсер коллектива 3 октября опубликовал в интернете видео нового клипа на песню "ЛюбоЛь". Выложила в соцсети отрывок из горячего ролика и Эрика. В кадре она сидит на стуле, видно ее стройное тело. Белокурые волосы закрывают лицо девушки, придавая ему таинственность.
Подписчики были впечатлены и осыпали блондинку комплиментами:
"Пахнет горяченьким", "Ауф, я обожглась", "О-о-о! Какая шикарная девушка! Эрика! Нет слов", "Самая красивая за всю историю "ВИА Гры"!", "Завораживает", "Жду новый образ Эрики. Интересно!", "Шикарно", "Королева", "Огнище", "Ну просто секс".
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