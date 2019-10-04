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Пластика груди и минус 30 кг: что известно о "любовнице" Меладзе

Пластика груди и минус 30 кг: что известно о
Константин Меладзе. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Солистка новосго состава "ВИА Гры" стала одной из самых обсуждаемых героинь светской хроники после слухов о ее романе с мужем бывшей вокалистки группы

Имя Эрики Герцег в последнее время часто упоминается в СМИ и на просторах Всемирной паутины. Но кто же она, эта блондинка, которая якобы закрутила шуры-муры с известным продюсером Константином Меладзе и тем самым едва ли не разрушает его семью с Верой Брежневой?

Как выяснилось, красотке 31 год. Она по национальности венгерка, а родилась на западе Украины. Закончив начальную школу в Венгрии, продолжила учиться в Незалежной. В старших классах стала петь в церковном хоре. Сильный голос и внешняя привлекательность уже тогда обратили на себя внимание – девушка стала победительницей нескольких музыкальных конкурсов, сообщает Тeleprogramma.pro.

Юная Эрика не собиралась на эстраду и даже поступила учиться на факультет экономики и менеджмента. А в 19 лет девушка занялась своей внешностью – за восемь месяцев сбросила 30 кг, по слухам, увеличила грудь и восемь лет назад вышла на подиум, заключив крупный контракт с французским производителем нижнего белья. 

Через два года Герцег прошла кастинг в проект "Хочу в "ВИА Гру". И сразу многим стало понятно, что у нее есть все шансы на успех. Войдя в новый состав группы, она гастролирует и успешно выступает с двумя другими участницами.

Продюсер коллектива 3 октября опубликовал в интернете видео нового клипа на песню "ЛюбоЛь". Выложила в соцсети отрывок из горячего ролика и Эрика. В кадре она сидит на стуле, видно ее стройное тело. Белокурые волосы закрывают лицо девушки, придавая ему таинственность.

Подписчики были впечатлены и осыпали блондинку комплиментами:

"Пахнет горяченьким", "Ауф, я обожглась", "О-о-о! Какая шикарная девушка! Эрика! Нет слов", "Самая красивая за всю историю "ВИА Гры"!", "Завораживает", "Жду новый образ Эрики. Интересно!", "Шикарно", "Королева", "Огнище", "Ну просто секс".

На днях Вера Брежнева не сдержалась и высказалась о романе мужа – Константина Меладзе – с молодой певицей. Ранее поклонники решили, что артистка переживает из-за вероятности близкого развода с супругом. А до этого звезда показала отличную фигуру.
Полина ДОРОЖКИНА
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