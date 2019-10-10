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Соперница Брежневой заявила об отцовстве Меладзе

Соперница Брежневой заявила об отцовстве Меладзе
Вера Брежнева. Фото: ITAR-TASS
Молодая солистка "ВИА Гры" сделала неожиданное признание

Эрика Герцег, которую считают виновницей разлада в отношениях Веры Брежневой с супругом Константином Меладзе, откровенно рассказала о своих чувствах к продюсеру. Она назвала его одним из самых близких мужчин.

"Для меня Константин Меладзе – третий отец, после родного отца и бога",

заявила молодая певица корреспонденту Teleprogramma.pro, добавив, что "с первого дня испытывает к нему уважение и благодарность".

Восхищалась блондинка и творческими способностями "папы". По ее словам,  "он может писать так, что это западет в сердце всех женщин". Сама юная красотка "послушала и тоже прониклась".

На днях сообщалось, кто такая Эрика Герцег, с которой, по слухам, звезде "ВИА Гры"изменяет муж, откуда она родом и как попала в новый состав группы. Пока на просторах интернета судачат о возможном разводе Веры Брежневой, сама она виду не подает – то продемонстрирует секс в фонтане, то снимется с тремя голыми красавцами, то проведет вечер с импозантным миллионером. А на разные толки о своей личной жизни и о неверности супруга отреагировала спокойно, иронично восхитившись тем, что он многое успевает, в том числе и "регулярно погуливает". Но может и припечатать сплетников – ранее артистка возмутилась словами о своем "гостевом браке" и резко ответила на них.

Полина ДОРОЖКИНА
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