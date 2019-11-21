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Певица Вера Брежнева рассказала своим поклонникам, как спасается от ноябрьской плохой погоды.
"Фиолетовые сумерки...Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в совершенно другом климате и дожидаться завтра ))", -
написала Вера на своей страничке в Instagram и поделилась ослепительной пляжной фотосессией.
Звезда в купальнике нежно-фиолетового цвета снялась на белом песочке у моря.
"Господи, секс ходячий", "будто из сказки", "Тот случай, когда идеальная", "Верочка, вы прелесть", "Шикарная, Вера", "Невероятная, эталон женственности и красоты", -
написали в комментариях к посту артистки.
Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые решили, что певица не слишком хорошо выглядит:
"Годы берут свое", "Старость не радость", "При всем уважении, на втором фото лет 50 не меньше" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Однако ироничные комментаторы остались в абсолютном меньшинстве.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем