Белокурая артистка похвасталась фигурой в фиолетовом купальнике

Певица Вера Брежнева рассказала своим поклонникам, как спасается от ноябрьской плохой погоды.

"Фиолетовые сумерки...Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в совершенно другом климате и дожидаться завтра ))", -

написала Вера на своей страничке в Instagram и поделилась ослепительной пляжной фотосессией.

Звезда в купальнике нежно-фиолетового цвета снялась на белом песочке у моря.

"Господи, секс ходячий", "будто из сказки", "Тот случай, когда идеальная", "Верочка, вы прелесть", "Шикарная, Вера", "Невероятная, эталон женственности и красоты", -

написали в комментариях к посту артистки.

Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые решили, что певица не слишком хорошо выглядит:

"Годы берут свое", "Старость не радость", "При всем уважении, на втором фото лет 50 не меньше" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако ироничные комментаторы остались в абсолютном меньшинстве.