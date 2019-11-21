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Брежнева присела на песке в эротичной позе

"Секс ходячий": Брежнева присела на песке в эротичной позе
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Белокурая артистка похвасталась фигурой в фиолетовом купальнике

Певица Вера Брежнева рассказала своим поклонникам, как спасается от ноябрьской плохой погоды. 

"Фиолетовые сумерки...Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в совершенно другом климате и дожидаться завтра ))", -

написала Вера на своей страничке в Instagram и поделилась ослепительной пляжной фотосессией.

Звезда в купальнике нежно-фиолетового цвета снялась на белом песочке у моря.

"Господи, секс ходячий", "будто из сказки", "Тот случай, когда идеальная", "Верочка, вы прелесть", "Шикарная, Вера", "Невероятная, эталон женственности и красоты", - 

написали в комментариях к посту артистки.

Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые решили, что певица не слишком хорошо выглядит:

"Годы берут свое", "Старость не радость", "При всем уважении, на втором фото лет 50 не меньше" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако ироничные комментаторы остались в абсолютном меньшинстве.

Валентина МАЙОРОВА

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