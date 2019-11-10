Поклонники бывшей участницы группы «ВИА Гра» боятся даже представить реакцию Меладзе на сексуальную фотосессию

Вера Брежнева опубликовала пикантные кадры со съемок в своем Instagram. На видео звезда в откровенных нарядах, открывающих длинные ноги и грудь, позирует для рекламной кампании с молодым красивым мужчиной. Она закидывает на него ногу, изгибается на стуле в платье с огромным разрезом и кокетливо крутится в прозрачной юбке перед фотографами.

Ролик вызвал неожиданную реакцию у публики. Пока одни восхищались неотразимой Брежневой, другие предположили, что супруг певицы Константин Меладзе, вероятно, в шоке от таких кадров. Комментаторы также назвали мужа Веры деспотом, заявив, что она день и ночь зарабатывает деньги, пока глава семьи изображает из себя наставника (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Костя в ужасе вероятно от этой фотосессии" " наверное он в курсе...всего но наблюдает со стороны..." "Вера, сразу видно, что у вас в доме Ты Кормилица. Костя-профессор, сидит интеллигентно в кресле наставника. А ты как вахтавиг без пересменки.Муж у тебя деспот конечно. Чего ему не хватает?" "Шикарные и восхитительные смотреть одно удовольствие" "Вера, ты такая красивая", – написали они.

Ранее Брежнева откровенно высказалась о разводе.