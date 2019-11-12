Молодая солистка "ВИА Гры" снялась с чужим мужем в интимной обстановке

Вера Брежнева может быть спокойна – похоже, муж верен ей, ведь блондинка Эрика Герцег, которой приписывали роман с Константином Меладзе, показалась с другим. Это дало повод для слухов о новом романе девушки – с супругом Альбины Джанабаевой.

На снимке, который участница нового состава группы "ВИА Гра" опубликовала в соцсети, она протягивает огромный букет красных роз Валерию Меладзе. Они уединились в гримерке певца после концерта.

Кадр вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие стали обсуждать возможный роман артистов, и неспроста – ранее в Сети не раз говорили, будто Валерий Меладзе разводится с женой. Всплыли и прежние подозрения в "коварстве" Герцег: "Теперь Эрика уведет Меладзе от Джанабаевой", "Решил старуху на молодую поменять", "А, вот кто новая любовница", "Не удивлюсь, если он променяет Джанабаеву на Эрику", "Нет дыма без огня", "Так уже Брежневу променяли", "Ну все... теперь будут писать, что у тебя роман".

Ранее Вера Брежнева резко ответила на слухи об измене мужа Константина Меладзе с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. До этого поклонники гадали о беременности знаменитой певицы. Композитор одаривал жену щедрыми подношениями, а она шутила о расставании.

