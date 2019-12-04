Экс-солистка "ВИА Гры" потрясла роскошными округлостями

Вера Брежнева побывала на вечеринке, где пела и танцевала. Сначала показавшись в белом костюме, позже она появилась на публике в блестящем серебристом микротопе, узких брюках и открытых туфлях на шпильке.

Исполняя свои хиты в окружении мужчин в черном, бывшая солистка группы "ВИА Гра" эротично двигала бедрами, махала руками и подпрыгивала. При этом сдавленная пышная грудь едва не выпадала из лифа.

Звезда много выступает и посещает светские мероприятия. На днях друзья исполнительницы и ее мужа – продюсера Константина Меладзе – опровергли слухи о разладе в семье и беременности артистки. У знаменитых супругов все благополучно, заявили они сайту "Комсомольская правда". И добавили, что в декрет певица еще не собирается.

Ранее Вера Брежнева рассказала о подарке благоверного – чемодане и выставила напоказ трусы.