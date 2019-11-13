Артистка снялась в раскованной позе, оголив прелести

Вера Брежнева выложила в соцсети новые фото. На них она в разных нарядах – платьях и блузке с юбкой. Особенно горячими получились два, на которых бывшая солистка группы "ВИА Гра" в мини и черных колготках в горошек развалилась на полу, на одном – вытянув длинные стройные ноги, на другом – согнув одну из них, из-за чего обнажилось роскошное бедро.

Певица также объяснила, что эти кадры не вошли в модный глянцевый журнал, для которого выбрали много красивых снимков и обработали их. Ей хотелось, чтобы поклонники увидели изображения в натуральном виде, поэтому она и опубликовала те, на которых показана "без обработок, ретуши, фильтров... спокойная и сосредоточенная на процессе съемок".

Подписчики были в восторге. Не пропустив ни одной детали, они заявили, что определить лучшее из фото, как просила артистка, не могут, так как "все хороши": "Это невозможно! С тобой все кадры", "И те, и другие нравятся", "Все классные", "Не хочу выбирать. Ты божественна, и точка", "Шикарная красоточка", "Верочка – девочка", "Просто бомба", "Все фото супер!", "Глубокий и чувственный взгляд", "Богиня любви и красоты".

Не так давно Вера Брежнева обнажилась в компании улыбающегося парня и прошлась по столице Италии в лифчике и кожаных штанах. Не отстает от певицы в красоте, раскованности и ее повзрослевшая дочь.