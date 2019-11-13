Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Просто бомба": Брежнева в дерзком мини развалилась на полу

"Просто бомба": Брежнева в дерзком мини развалилась на полу
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снялась в раскованной позе, оголив прелести

Вера Брежнева выложила в соцсети новые фото. На них она в разных нарядах – платьях и блузке с юбкой. Особенно горячими получились два, на которых бывшая солистка группы "ВИА Гра" в мини и черных колготках в горошек развалилась на полу, на одном – вытянув длинные стройные ноги, на другом – согнув одну из них, из-за чего обнажилось роскошное бедро.

Певица также объяснила, что эти кадры не вошли в модный глянцевый журнал, для которого выбрали много красивых снимков и обработали их. Ей хотелось, чтобы поклонники увидели изображения в натуральном виде, поэтому она и опубликовала те, на которых показана "без обработок, ретуши, фильтров... спокойная и сосредоточенная на процессе съемок".

Подписчики были в восторге. Не пропустив ни одной детали, они заявили, что определить лучшее из фото, как просила артистка, не могут, так как "все хороши": "Это невозможно! С тобой все кадры", "И те, и другие нравятся",  "Все классные", "Не хочу выбирать. Ты божественна, и точка", "Шикарная красоточка", "Верочка – девочка", "Просто бомба", "Все фото супер!", "Глубокий и чувственный взгляд", "Богиня любви и красоты".

Не так давно Вера Брежнева обнажилась в компании улыбающегося парня и прошлась по столице Италии в лифчике и кожаных штанах. Не отстает от певицы в красоте, раскованности и ее повзрослевшая дочь. 

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей