Снимки Сони Киперман в неглиже не оставили равнодушных

Дочка не уступает Вере Брежневой в обнаженке. Соня Киперман нередко балует подписчиков своей страницы в Instagram горячими кадрами. Она не раздевается полностью, но ее бикини, нижнее белье, смелые декольте и обнаженные ноги покоряют многих. "Утро" подобрало несколько самых провокационных фото.

На более свежих девушка позирует со знаменитой мамой и одна в коротком топе. В светлом она повернулась к камере голой спиной. Поверх темного одеяния видна соблазнительная ложбинка.

Следующий кадр более откровенен – там халат у блондинки приспущен, что дает возможность рассмотреть ее плечи и роскошный бюст. Поклонники лишились дара речи.

Не меньше завели фанатов и постельные снимки. Там Соня красуется сидя и лежа, придерживая сползающий наряд, однако аппетитная грудь так и просится наружу. В соцсети долго рассматривали это, не пропустив ни одной детали.

Сразил наповал и другой кадр. На нем красотка в белом платье закрыла глаза, нежась в лучах теплого солнца. При этом некоторые части ее тела оказались на виду и также взбудоражили публику.

Пользователи не обошли вниманием и фото девушки в комбинезоне. На них она слегка выгнулась, оттопырив соблазнительные ягодицы.

А ранний снимок дочери бывшей солистки "ВИА Гры" произвел настоящий фурор. Соня запечатлена в вечернем платье с глубоким декольте, которое плотно облегает ее пикантные формы и дает возможность насладиться видом красивых ног и бюста.

Как-то наследницу Веры Брежневой застукали за поцелуями. До этого она сфотографировалась в блестящем купальнике на фоне пышной зелени и разделась у камней.