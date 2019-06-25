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"Огонь-девчонка": дочка Брежневой снялась в крошечном купальнике

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Юная красотка пошла по стопам матери

Яркая блондинка Соня Киперман – дочь певицы Веры Брежневой – поделилась в Сети новым фото.

Восемнадцатилетняя красотка сфотографировалась в блестящем купальнике на фоне пышной зелени и написала в Instagram:

"Возможно, это не удалят".

Девушка намекнула, что ранее ее пикантный снимок исчез с просторов соцсети. Стоит отметить, что Соня на фото практически неотличима от своей звездной мамы: та же копна светлых волос, пухлые губы и тонкая талия. Кажется, что неувядающая Вера Брежнева просто разместила свою очередную фотографию, чтобы порадовать поклонников.

"Соняша, красивая!", "какая худышка !!!!! поделись секретом", "Детка ты классно выглядишь", "Красивая фигура", "Сонь ты прекрасна", "Персик просто", "Огонь-девчонка!!!", - 

поделились восторгом подписчики (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А самый проницательный заметил: 

"Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!" 


Валентина МАЙОРОВА
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