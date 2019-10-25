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Брежнева прогулялась по Риму в кожаных штанах и лифчике

Брежнева прогулялась по Риму в кожаных штанах и лифчике
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка продемонстрировала длинные ноги

Певица Вера Брежнева поразила поклонников своим провокационным образом. Артистка предстала в кожаных штанах и бюстгальтере, сверху которого звезда накинула расстегнутый черный пиджак с вышивкой.

В этом дерзком наряде певица посетила показ модного дизайнера в Риме. Видео Брежнева опубликовала на своей станице в Instagram.

Ранее дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман порадовала фотографией в черном сверкающем бикини, взбудоражив Сеть таким откровенным снимком. На фотографию отреагировала и сама Брежнева.

Карина СИРАЗОВА
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