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Певица Вера Брежнева поразила поклонников своим провокационным образом. Артистка предстала в кожаных штанах и бюстгальтере, сверху которого звезда накинула расстегнутый черный пиджак с вышивкой.
В этом дерзком наряде певица посетила показ модного дизайнера в Риме. Видео Брежнева опубликовала на своей станице в Instagram.
Ранее дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман порадовала фотографией в черном сверкающем бикини, взбудоражив Сеть таким откровенным снимком. На фотографию отреагировала и сама Брежнева.
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