Артистка продемонстрировала длинные ноги

Певица Вера Брежнева поразила поклонников своим провокационным образом. Артистка предстала в кожаных штанах и бюстгальтере, сверху которого звезда накинула расстегнутый черный пиджак с вышивкой.

В этом дерзком наряде певица посетила показ модного дизайнера в Риме. Видео Брежнева опубликовала на своей станице в Instagram.

Ранее дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман порадовала фотографией в черном сверкающем бикини, взбудоражив Сеть таким откровенным снимком. На фотографию отреагировала и сама Брежнева.

