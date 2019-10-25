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Дочь Веры Брежневой редко публикует снимки в соцсетях, но каждый раз удивляет ими подписчиков. На этот раз 18-летняя Соня Киперман порадовала фотографией в черном сверкающем бикини, взбудоражив Сеть таким откровенным снимком.
"Красивая и стройная, как мама", "Грудь огонь", "Такая женщина красивая", "Вау", "Прекрасная",
– восхитились фигурой девушки подписчики. Комментарий оставила и мама Сони Вера Брежнева. Певица коротко написала: "Моя любовь".
Ранее дочь артистки осудили за фотографии с ее молодым человеком. На снимках Соня страстно целуется с парнем. Подписчики решили, что Киперман чересчур рано "загуляла".
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