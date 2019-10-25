Загорелое тело девушки возбудило поклонников

Дочь Веры Брежневой редко публикует снимки в соцсетях, но каждый раз удивляет ими подписчиков. На этот раз 18-летняя Соня Киперман порадовала фотографией в черном сверкающем бикини, взбудоражив Сеть таким откровенным снимком.

"Красивая и стройная, как мама", "Грудь огонь", "Такая женщина красивая", "Вау", "Прекрасная",

– восхитились фигурой девушки подписчики. Комментарий оставила и мама Сони Вера Брежнева. Певица коротко написала: "Моя любовь".

Ранее дочь артистки осудили за фотографии с ее молодым человеком. На снимках Соня страстно целуется с парнем. Подписчики решили, что Киперман чересчур рано "загуляла".