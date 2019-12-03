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После слухов о разрыве Меладзе вручил Брежневой чемодан

После слухов о разрыве Меладзе вручил Брежневой чемодан
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" получила от мужа подарок, в который сможет упаковать свои вещи

В то время как слухи о разводе Веры Брежневой не стихают, муж – Константин Меладзе – вручил ей чемодан. Однако любители "жареного" могут успокоиться: этот предмет нужен звезде вовсе не для того, чтобы собрать наряды и уйти – она много гастролирует, а концертные костюмы нужно куда-то укладывать.

"У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом", – пояснила артситка в эфире программы "Ты не поверишь!". 

При этом улыбка не сходила с губ певицы – она светилась и делилась пережитым: "У меня этот год был просто обалденным. Я сделала столько проектов классных. У меня какой-то виток новый... Хорошее настроение, я полна энергии".

Журналисты отметили, что выглядит бывшая солистка группы "ВИА Гра" прекрасно, и спросили, как ей удается быть в хорошей форме. "Это любовь к тому, что ты делаешь. Нельзя чем-то заниматься без страсти и без любви. Я сейчас полна энергии. Как правило, к концу года я всегда была очень уставшей, но в этом году все по-другому", – заявила певица. И сообщила, что поддерживать здоровье помогают витаминные капельницы и занятия спортом.

Ранее Вера Брежнева уклончиво ответила на вопрос о разрыве с мужем и возбудила мужчин в купальнике.

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Полина ДОРОЖКИНА

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