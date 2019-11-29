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Раздетая Брежнева выгнулась перед камерой

"Аж мурашки": раздетая Брежнева выгнулась перед камерой
Вера Брежнева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Экс-солистка "ВИА Гры" заворожила поклонников сексуальным образом

Вера Брежнева опубликовала в соцсети новое видео. В ролике артистка сначала показана голой, потом – в майке на тонких бретелях. Она грациозно изгибается, закрывая и открывая глаза.

"Я есть всё, что придумаешь ты. Каждого утра рассвет. Сплетайся со мной в цветы. Я есть то, чего ни в ком больше нет. Сердце твоей любви, муза всех твоих музык, пламя, нежность, стихия, свет," – медленно произносит артистка, бросая томные взгляды в камеру.

Подписчики не сдержали эмоций:

"Вы невероятно потрясающая", "Суперженщина", "Кайф!!! Завораживает!", "Это великолепно, нежно, естественно", "Огонь", "Богиня""Ну кайф", "Вдохновляете!", "Аж мурашки", "Вау! До чего хороша!", "Ааа, как классно!".

Ранее Вера Брежнева показалась в серебристом лифчике и короткой юбке из перьев и развалилась на полу в супермини и черных колготках в горошек.

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Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
ну ладно молоденькие,вкусно пахнушие красотки но куда рекламировать старых,потасканных жизнью,многократно использованных теток,да хоть как их переделают хирурги,отфотошопят,замусоленные малоталантливые лица вызывают усталость от их навязывания,какой то шалман-карнавал постаревших поп,ляшек и призывных поз
Гость
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вкусы или стандарты красоты поменялись или это Я такой ??? Что в правой колонке все каких то ....с лошадиными мордами пиарят
1
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