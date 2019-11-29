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Вера Брежнева опубликовала в соцсети новое видео. В ролике артистка сначала показана голой, потом – в майке на тонких бретелях. Она грациозно изгибается, закрывая и открывая глаза."Я есть всё, что придумаешь ты. Каждого утра рассвет. Сплетайся со мной в цветы. Я есть то, чего ни в ком больше нет. Сердце твоей любви, муза всех твоих музык, пламя, нежность, стихия, свет," – медленно произносит артистка, бросая томные взгляды в камеру.
Подписчики не сдержали эмоций:
"Вы невероятно потрясающая", "Суперженщина", "Кайф!!! Завораживает!", "Это великолепно, нежно, естественно", "Огонь", "Богиня""Ну кайф", "Вдохновляете!", "Аж мурашки", "Вау! До чего хороша!", "Ааа, как классно!".
Ранее Вера Брежнева показалась в серебристом лифчике и короткой юбке из перьев и развалилась на полу в супермини и черных колготках в горошек.
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