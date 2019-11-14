Звезда пикантно обнажила длинные ноги

Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Артистка выступила на сцене с группой подтанцовки – пела и зажигательно двигалась в блестящем топе и белой юбке с огромным разрезом, пикантно обнажившем ее длинные стройные ноги.

Подписчики засыпали певицу комплиментами. Многие были в восторге от ее образа и соблазнительной фигуры:

"А ты классно заряжаешь, хотя и раньше я знал об этом", "Шикарная, восхищаться только", "Вера,какая же вы красавица. Талантливая во всех отношениях! Ценим и любим", "Когда падает тестостерон, сразу смотрю на Веру!", "Шикарная фигура", "Зажгла до мурашек", "Ну как можно быть такой красивой? Это вообще законно?", "Юбка клевая, и сама Верунчик клевая",

– отреагировали пользователи на публикацию. Однако не обошлось и без негативных комментариев, которых, правда, было в несколько раз меньше:

"Обезьяна если без звука, со звуком ещё хуже", "Что ж вы все безголосые на сцену то лезете?", "А без звука если посмотреть, то как будто их током лупануло".

Ранее Вера Брежнева порадовала своих поклонников роскошными снимками в разных нарядах – платьях и блузке с юбкой. Особенно горячими получились две фотографии, на которых звезда в мини и черных колготках в горошек развалилась на полу.