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Брежнева молчит о разводе

Ушла от ответа: Брежнева замалчивает развод
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда не стала опровергать расставание с продюсером

Поклонники Веры Брежневой пристально следят за личной жизнью своей любимой певицы. В последнее время, в Сети бурно обсуждают, правда ли, что Брежнева рассталась со своим супругом – продюсером Константином Меладзе.


"В яндексе набрал "бывшая жена меладзе", серой надписью вылезло "-это вера брежнева")))", - 

написал любопытствующий комментатор на страничке Веры в Instagram.

На это Вера ответила: 

"Интересные у вас запросы" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Брежнева, по-видимому, уже устала отвечать на слухи о том, что она рассталась с супругом – продюсером Константином Меладзе. Поклонников беспокоит и состояние здоровья певицы, ведь недавно она рассказала о том, что из-за переутомления ей ставят капельницы.

При этом Вера не перестает удивлять публику своими разнообразными талантами: недавно звезда представила собственную линию косметики, а также призвала своих подписчиков сдать анализ на ВИЧ.

Валентина МАЙОРОВА

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