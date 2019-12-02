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Поклонники Веры Брежневой пристально следят за личной жизнью своей любимой певицы. В последнее время, в Сети бурно обсуждают, правда ли, что Брежнева рассталась со своим супругом – продюсером Константином Меладзе.
"В яндексе набрал "бывшая жена меладзе", серой надписью вылезло "-это вера брежнева")))", -
написал любопытствующий комментатор на страничке Веры в Instagram.
На это Вера ответила:
"Интересные у вас запросы" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Брежнева, по-видимому, уже устала отвечать на слухи о том, что она рассталась с супругом – продюсером Константином Меладзе. Поклонников беспокоит и состояние здоровья певицы, ведь недавно она рассказала о том, что из-за переутомления ей ставят капельницы.
При этом Вера не перестает удивлять публику своими разнообразными талантами: недавно звезда представила собственную линию косметики, а также призвала своих подписчиков сдать анализ на ВИЧ.
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