Звезда не стала опровергать расставание с продюсером

Поклонники Веры Брежневой пристально следят за личной жизнью своей любимой певицы. В последнее время, в Сети бурно обсуждают, правда ли, что Брежнева рассталась со своим супругом – продюсером Константином Меладзе.



"В яндексе набрал "бывшая жена меладзе", серой надписью вылезло "-это вера брежнева")))", -

написал любопытствующий комментатор на страничке Веры в Instagram.

На это Вера ответила:

"Интересные у вас запросы" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Брежнева, по-видимому, уже устала отвечать на слухи о том, что она рассталась с супругом – продюсером Константином Меладзе. Поклонников беспокоит и состояние здоровья певицы, ведь недавно она рассказала о том, что из-за переутомления ей ставят капельницы.

При этом Вера не перестает удивлять публику своими разнообразными талантами: недавно звезда представила собственную линию косметики, а также призвала своих подписчиков сдать анализ на ВИЧ.