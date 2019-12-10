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"Скачет с голом задом": Бузова снялась в постельном видео

"Скачет с голым задом": Бузова снялась в постельном видео
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ведущая шоу "Дом-2" показалась без лифчика

Ольга Бузова вновь отправилась на гастроли. На этот раз певица выступила в городе Кемерово, где перед концертом сняла постельное видео в отеле. Звезда проекта "Дом-2" записывала себя на камеру, прикрывая голую грудь одеялом. После певица заговорила о бессонных ночах.

"Люблю гастроли, это единственное время, когда я могу проснуться максимально поздно…Столько бессонных ночей…" – говорит Бузова, снимая себя.

Уже через несколько часов после съемок в кровати артистка скакала на сцене с голыми ягодицами. К зрителям Ольга Бузова вышла в новом сексуальном боди, которое ничуть не скрывало ее формы.

Зрители от внешнего вида ведущей "Дома-2" были в шоке. Они написали, что им неприятно смотреть на "голый" костюм Бузовой.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

"Вышла бы совсем голой. Ужас, костюм!", "Одень на попу уже что-либо, стремно смотреть", "Не сама поет, только задом крутит!", "В трусах неприлично выступать. Доступ к телу отпугивает", "Опять скачет с голым задом", "Вечно голая, сколько можно", "Просто жесть", – написали под видео с концерта Бузовой.

Ранее Ольга Бузова показала новую грудь в клипе "Не виновата". 

Дарья ПЕТРОВА

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