Похудевшая Регина Тодоренко показалась в бикини

В социальных сетях обсуждают тело ведущей шоу "Орел и решка". В Инстаграм Регина Тодоренко опубликовала снимок в купальнике. Под постом поклонники начали спорить: одним кажется, что телезвезда выглядит сексуально, другие считают, что красотка очень похудела и теперь выглядит плохо.

Изменившееся тело пришлось по вкусу не всем поклонникам Регины Тодоренко в Инстаграм. Некоторые из них считают, что до родов и замужества ведущая "Орла и решки" была сексуальнее. Напомним, в этом году Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. До этого у звезд родился первенец.

"Худышечка наша", "Так сильно похудели", "Страшная", "Совсем сдулась! Только шляпа и губы остались", "До замужества ты была вообще нереальная", "На мышь похожа", "До родов другая была", "Хватит ей льстить, она страхолюдина", – разнесли Тодоренко в социальных сетях.

Тем не менее, поклонники знаменитости, наоборот, удивляются тому, как быстро ей удалось прийти в форму. Стройная фигура артистки вызывает восхищение и зависть подписчиков: "такая красоточка", "вы в прекрасной форме", "милашка", "отличная фигурка", – хвалят в социальных сетях.

Регина Тодоренко – одна из первых ведущих шоу "Орел и решка". Она считается одной из самых привлекательных звезд программы. Также зрителям нравятся Мария Ивакова и Леся Никитюк, которые часто выкладывают сексуальные фотографии в бикини и откровенных нарядах.