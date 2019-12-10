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Было лучше: ведущую "Орла и решки" разнесли за изменившееся тело

Было лучше: ведущую "Орла и решки" разнесли за изменившееся тело
Регина Тодоренко. Фото:instagram.com/reginatodorenko
Похудевшая Регина Тодоренко показалась в бикини

В социальных сетях обсуждают тело ведущей шоу "Орел и решка". В Инстаграм Регина Тодоренко опубликовала снимок в купальнике. Под постом поклонники начали спорить: одним кажется, что телезвезда выглядит сексуально, другие считают, что красотка очень похудела и теперь выглядит плохо.

Изменившееся тело пришлось по вкусу не всем поклонникам Регины Тодоренко в Инстаграм. Некоторые из них считают, что до родов и замужества ведущая "Орла и решки" была сексуальнее. Напомним, в этом году Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. До этого у звезд родился первенец.

"Худышечка наша", "Так сильно похудели", "Страшная", "Совсем сдулась! Только шляпа и губы остались", "До замужества ты была вообще нереальная", "На мышь похожа", "До родов другая была", "Хватит ей льстить, она страхолюдина", – разнесли Тодоренко в социальных сетях.

Тем не менее, поклонники знаменитости, наоборот, удивляются тому, как быстро ей удалось прийти в форму. Стройная фигура артистки вызывает восхищение и зависть подписчиков: "такая красоточка", "вы в прекрасной форме", "милашка", "отличная фигурка", – хвалят в социальных сетях. 

Регина Тодоренко – одна из первых ведущих шоу "Орел и решка". Она считается одной из самых привлекательных звезд программы. Также зрителям нравятся Мария Ивакова и Леся Никитюк, которые часто выкладывают сексуальные фотографии в бикини и откровенных нарядах.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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