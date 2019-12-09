Телеведущего заметили в Подмосковье

Максим Галкин воссоединился с супругой и детьми после концертов. Покинуть Аллу Пугачеву, Лизу и Гарри юмористу пришлось из-за гастролей. Шоумен выступил в Северодвинске и Архангельске, а сейчас уже гуляет с детьми рядом со своим роскошным замком.

На видео с концертов заметно, что зрители тепло принимают Максима Галкина, смеются над его шутками и не отпускают со сцены без подарков. А еще недавно сообщалось, что юморист может остаться без работы. На одном из своих концертов он начал критиковать кого-то серьезного.

Тогда продюсеры посчитали, что карьера мужа Пугачевой закончилась, а выступать ему запретят.

В Инстаграм Галкина поклонники хвалят его таланты и просят передать жене слова благодарности. Они в восторге от записи концерта Примадонны и признаются, что не могли сдержать слез при виде знаменитости.

"Аллочке передайте огромное спасибо за фильм – "Тот самый концерт"! Мы так скучали по ней и рады ее возвращению в таком формате", "Спасибо за великолепный концерт! Смеялись до слез", "Нравитесь Вы мне, Максим! Без всякого самолюбования, собирая стадионы остаетесь таким простым в общении человеком", – написали Галкину в социальных сетях.

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