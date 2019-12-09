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"Прирожденная свинарка": матерящуюся Собчак отправили в село

"Прирожденная свинарка": матерящуюся Собчак отправили в село
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Журналистку унизили за необычный наряд и нецензурную лексику

Ксению Собчак на новом снимке в Инстаграм позирует в нестандартном розовом пальто и ботинках со странными каблуками. Подписчики решили, что в такой обуви экс-ведущая "Дома-2" может ходить в деревне. Досталось супруге Константина Богомолова и за мат в подписи к фото. Пользователи считают, что в таком наряде и с такой речью Собчак нужно жить в селе.

Для Ксении Анатольевны заботливые подписчики уже подыскали и место работы. По их мнению, она могла бы стать свинаркой или дояркой. В Инстаграм Собчак также удивились, почему на фото кажется, что у журналистки огромный размер ноги.

Впрочем, преданные поклонники Ксении Собчак на ее стороне: они считают блондинку иконой стиля и хвалят ее одежду.

"Прирожденная свинарка", "Больше на доярку смахивает", "Размер ног 46? Всегда "призывно"открытый рваный рот?", "Эти раздвоенные копыта мы уже видели", "Шапокляк вышла на прогулку!", "А ботинки отстой! В пору на ферме навоз убирать", "Вам бы в деревню в таких ботинках", "Материться обязательно?", "Самодовольная выскачка, высокомерная, злая и пошлая", "Оделась как для села", "Хорошая обувь для деревни", – прокомментировали подписчики Собчак.

Ранее "Утро" писало о Полине Гагариной, которую схватили за зад на глазах у всех. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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До чего же мерзкая эта лошадина! Пословица "одень пенек, и тот паренек" к ней не подходит. А вот "накрашеная страшная и ненакрашеная страшная подходит как нельзя лучше! Позор всея России!
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