Супруг оставит звезду сериала "Моя прекрасная няня" ради работы

Возможно, Анастасии Заворотнюк придется встречать Новый год без мужа. Петр Чернышев будет работать все праздники, в том числе и 31 декабря. Вернется ли спортсмен к супруге после выступления на ледовом шоу – непонятно. Более того, уже со 2 января спортсмен снова отправиться на работу.

На это указывает гастрольный график Петра Чернышева. Как именно будет отмечать Новый год Анастасия Заворотнюк, остается только гадать. Известно, что в последнее время состояние артистки значительно улучшилось. Как сообщают знакомые семьи, сейчас знаменитость может разговаривать и ходить, а также постоянно общается с маленькой дочкой.

На фоне хорошие новостей появились и плохие. Поговаривают, что в отношениях Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышев все было не очень хорошо еще до болезни звезды. Якобы муж хотел оставить Анастасию, поэтому она решила родить еще одного ребенка.

Ранее "Утро" сообщало, что молодой поклонник оставил Заворотнюк.