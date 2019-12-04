Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" осталась без известного ухажера

Пока Анастасия Завортнюк скрывается в больнице, в центре внимания оказались ее муж и дети. По слухам, за Анной Завортнюк ухаживал молодой музыкант Егор Крид. Однако симпатия знаменитости оказалась недолгой – на днях его заметили в компании другой девушки.

Как пишет "КП" Егор Крид на одном из мероприятий обнимал певицу Zivert и мило болтал с девушкой. Сами артисты свои отношения отрицают.

"Сходила на день рожденья, пообщалась с Кридом – и нам тут же приписали роман. Но это, конечно, чушь несусветная! Мы с ним потом смеялись, я говорю: "Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!" – рассказала Юлия Зиверт журналистам.

Пока в социальных сетях обсуждают личную жизнь Анны Заворотнюк, в Интернете появилась информация, что мать девушки чувствует себя гораздо лучше. По словам друзей семьи, Анастасия может ходить и разговаривать, а также общается с маленькой дочкой.