Звезда сериала "Моя прекрасная няня" может ходить и разговаривать

О здоровье Анастасии Завооротнюк в последнее время известно было мало, поэтому все внимание поклонников артистки и журналистов было проковано к ее мужу. В медиапространстве появилась информация о разладе супругов, потом Чернышев и вовсе уехал за границу с другой.

Похоже, все эти скандалы на здоровье Заворотнюк не отразились, наоборот, актриса стала чувствовать себя лучше.

Друзья семьи рассказывают, что в Анастасия может ходить, слышать и разговаривать. Страшные боли, изводившую знаменитость, ушли. Ее состояние приходит в норму.

"Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление", – цитирует слова знакомого семьи "КП".

Сейчас Анастасии Заворотнюк предписала строгая диета, которая должна очистить организм от умерших клеток, но как болезнь поведет себя дальше – пока неизвестно.

Возможно, состояние актрисы изменилось и из-за встреч с маленькой дочерью. Милу начали приводить в больницу к Заворотнюк, девочка маму узнает и идет к ней на руки.

Известно, что лечение звезды сериала "Моя прекрасная няня" стоит недешево. Родственники о деньгах не просили, но их друзья все равно решили помочь. Например, Татьяна Навка объявила, что все деньги с ледового выступления поступят на лечение актрисы. Также поступила и Алина Загитова, которая пожертвовала свой гонорар, – пишут "Актуальные новости".