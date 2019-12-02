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"На раке пиаримся": почему скрывается болеющая Заворотнюк

"На раке пиаримся": почему скрывается болеющая Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Переживший онкологию артист рассказал, что может происходить со звездой сериала "Моя прекрасная няня"

Состоянии Анастасии Заворотнюк, по словам знакомых, улучшилось. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" начала ходить и говорить, однако на публике так и не появляется. Виктор Рыбин считает, что актриса скрывается из-за своего тяжелого состояния. Солист группы "Дюна" призывает всех молиться за звезду и просит не осуждать ее родственников.

"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело", – рассказал Рыбин.

О раке певец знает не понаслышке. Об онкологическом заболевании Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова впервые сообщили в 2018 году. Артисты страдали от рака кожи. Сначала странное пятно на ноге заметила Наталья, потом проблемы со здоровьем возникли и у ее супруга. Спастись от онкологии помогли 13 сеансов лучевой терапии.

Солисты группы "Дюна" за помощью обращались не только к врачам, но и к Богу. Перед венчанием супруги оказались на коллективной молитве в храме.

"Были, конечно, люди, которые думали, что мы на раке пиаримся, но в основном народ отнесся с пониманием. И люди, мне кажется, нас просто отмолили", – цитирует слова Рыбина "Дни.ру".

Ранее "Утро" писало о том, что состоянии Анастасии Завоортнюк изменилось после скандала с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА

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