Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Исполнила фокус": раскрыт секрет таинственных перемещений Собчак

"Исполнила фокус": раскрыт секрет таинственных перемещений Собчак
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая рассказала, как путает своих врагов

Журналисты заинтересовались необычными перемещениями Ксении Собчак. В социальных сетях телезвезда выкладывает фотографии с отдыха, а уже через пару часов появляется на публичном мероприятии в другой стране. В Интернете удивляются, как жене Константина Богомолова удается так быстро передвигаться из одной точки в другую.

"Как вы это делаете? С Мальдив лететь больше 9 часов! И вот уже – при параде в Жуковке", – обратился к Собчак "Антиглянец". Telegram-канал "Только не кому" также не понимает, зачем Собчак "исполнила такой фокус" и быстро сменила отдых на "ад светских мероприятий".

Свой секрет Собчак раскрыла в одном из интервью. Экс-ведущая "Дома-2" призналась, что никогда не отмечает свою геопозицию в Инстаграм и фотографиями делится с задержкой в несколько дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Мои враги часто на это попадаются. Я никогда не пощу фотки оттуда, где я нахожусь. Часто делаю это с задержкой. Люди говорят: "Как же? Мы же видели тебя сегодня там-то и там-то",

рассказывала Собчак Wonderzine.

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре скандала после видео с несколькими мужчинами. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Мужики, это страшно!": пассажиры рухнувшего с моста автобуса рассказали подробности

Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей