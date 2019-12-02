Ведущая рассказала, как путает своих врагов

Журналисты заинтересовались необычными перемещениями Ксении Собчак. В социальных сетях телезвезда выкладывает фотографии с отдыха, а уже через пару часов появляется на публичном мероприятии в другой стране. В Интернете удивляются, как жене Константина Богомолова удается так быстро передвигаться из одной точки в другую.

"Как вы это делаете? С Мальдив лететь больше 9 часов! И вот уже – при параде в Жуковке", – обратился к Собчак "Антиглянец". Telegram-канал "Только не кому" также не понимает, зачем Собчак "исполнила такой фокус" и быстро сменила отдых на "ад светских мероприятий".

Свой секрет Собчак раскрыла в одном из интервью. Экс-ведущая "Дома-2" призналась, что никогда не отмечает свою геопозицию в Инстаграм и фотографиями делится с задержкой в несколько дней.

"Мои враги часто на это попадаются. Я никогда не пощу фотки оттуда, где я нахожусь. Часто делаю это с задержкой. Люди говорят: "Как же? Мы же видели тебя сегодня там-то и там-то",

– рассказывала Собчак Wonderzine.

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре скандала после видео с несколькими мужчинами.