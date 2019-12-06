Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ради денег: стало известно из-за чего муж вынужденно оставил Заворотнюк

Муж бросил Заворотнюк ради денег
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" оставил ее в клинике

Петр Чернышев оставил жену Анастасию Заворотнюк на сиделок и врачей, а сам ездит по городам России и за границу. Бросить болеющую супругу фигуристу пришлось из-за денег. Спортсмену нужно зарабатывать средства для лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня" в клинике.

Состояние актрисы, как утверждают ее близкие, улучшилось. Сообщается, что сейчас Заворотнюк может ходить и говорить. После операции артистка проходит реабилитацию в Подмосковье, где за ней постоянно следят врачи. Лечение в подобном центре обходится недешево: родственники платят за лекарства и услуги сиделок.

Оплатить все расходы Чернышев сможет из своих гонораров – муж актрисы участвует в одном из ледовых шоу. Знакомые спортсмена рассказали журналистам, что за один выход на лед он зарабатывает до 300 тыс. рублей.

"В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход",

– цитирует источник "Комсомольская правда".

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием, о котором общественности стало известно в конце лета. До сих пор никто кроме близких актрису не видел.

Всей информацией о звезде сериала "Моя прекрасная няня" делятся ее знакомые. Например, они рассказали о том, что Петр Чернышев хотел уйти от звезды, поэтому она решилась завести ребенка.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей