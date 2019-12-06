Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" оставил ее в клинике

Петр Чернышев оставил жену Анастасию Заворотнюк на сиделок и врачей, а сам ездит по городам России и за границу. Бросить болеющую супругу фигуристу пришлось из-за денег. Спортсмену нужно зарабатывать средства для лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня" в клинике.

Состояние актрисы, как утверждают ее близкие, улучшилось. Сообщается, что сейчас Заворотнюк может ходить и говорить. После операции артистка проходит реабилитацию в Подмосковье, где за ней постоянно следят врачи. Лечение в подобном центре обходится недешево: родственники платят за лекарства и услуги сиделок.

Оплатить все расходы Чернышев сможет из своих гонораров – муж актрисы участвует в одном из ледовых шоу. Знакомые спортсмена рассказали журналистам, что за один выход на лед он зарабатывает до 300 тыс. рублей.

"В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход",

– цитирует источник "Комсомольская правда".

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием, о котором общественности стало известно в конце лета. До сих пор никто кроме близких актрису не видел.

Всей информацией о звезде сериала "Моя прекрасная няня" делятся ее знакомые. Например, они рассказали о том, что Петр Чернышев хотел уйти от звезды, поэтому она решилась завести ребенка.