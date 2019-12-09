Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" откровенно рассказала о случившемся

Анна обратилась к публике в соцсетях.

Семья Анастасии Заворотнюк с тех пор, как стало известно о ее страшной болезни, весьма скупо делится информацией, избегая журналистов и общения с пользователями в Сети. Так, дочь актрисы Анна как правило делится новыми снимками, но состояние мамы не комментирует. Однако сейчас девушка прервала молчание и неожиданно сделала откровенное заявление. Правда, касалось оно самой Анны. Не так давно на пару с подругой она открыла магазин женской одежды в столице. Прошло совсем немного времени и дочь Заворотнюк была вынуждена отказаться от этого проекта. Возможно, она просто "не потянула" бизнес, предполагают СМИ.

В сторис Instagram Анна написала, что больше не имеет к магазину никакого отношения и попросила более не беспокоить ее вопросами.

Ранее стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк изменилось после скандала с мужем Петром Чернышевым.