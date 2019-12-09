Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Не вытянула: в семье Заворотнюк сделали заявление об утрате

Не вытянула: в семье Заворотнюк сделали заявление об утрате
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" откровенно рассказала о случившемся

Анна обратилась к публике в соцсетях.

Семья Анастасии Заворотнюк с тех пор, как стало известно о ее страшной болезни, весьма скупо делится информацией, избегая журналистов и общения с пользователями в Сети. Так, дочь актрисы Анна как правило делится новыми снимками, но состояние мамы не комментирует. Однако сейчас девушка прервала молчание и неожиданно сделала откровенное заявление. Правда, касалось оно самой Анны. Не так давно на пару с подругой она открыла магазин женской одежды в столице. Прошло совсем немного времени и дочь Заворотнюк была вынуждена отказаться от этого проекта. Возможно, она просто "не потянула" бизнес, предполагают СМИ.

В сторис Instagram Анна написала, что больше не имеет к магазину никакого отношения и попросила более не беспокоить ее вопросами.

Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Ранее стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк изменилось после скандала с мужем Петром Чернышевым.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей