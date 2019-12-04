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"Божественно хороша": Шпица в обтягивающем наряде открыла декольте

"Божественно хороша": Шпица в обтягивающем наряде открыла декольте
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась идеальной фигурой

Новое фото Екатерины Шпицы вызвало настоящий восторг у поклонников. На снимке знаменитость позирует в обтягивающем наряде, который подчеркивает все формы актрисы. Внимание привлекает и глубокий вырез звезды, из которого выглядывает ее грудь.

Пользователи Инстаграм восхитились внешностью Шпицы: они считают фигуру актрисы идеальной, а саму девушку сексуальной.

"Самая красивая", "Прелесть", "Катя! Ты божественно хороша! И это не лесть...", "Катя, ты просто прекрасна!", "Фигурка просто прелесть", "Куколка", "Просто огонь", "Сногсшибательная", "Сексуально", "Шикарная женщина", "Нет слов", "Девушка огонь", "Статуэтка", – оценили снимок Екатерины.

В последнее время Екатерина Шпица все чаще радует поклонников сексуальными фото и видео. Артистка фотографируется в постели и снимается в пикантных видео с популярным актером.

Дарья ПЕТРОВА

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