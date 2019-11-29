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Екатерина Шпица поделилась снимками из отеля, где она лежит в кровати и позирует в платье с глубоким декольте у окна. На фото можно рассмотреть стройную фигуру знаменитости и ее естественную красоту.
Также Екатерина призналась, что любит иногда сбегать из дома и проводить время в отелях – это помогает ей отдохнуть.
"Побыть рядом с возлюбленным или наедине со своими мыслями и планами, забыв о быте, оставив детей с няней или бабушкой– это классный метод перезагрузки!", – написала Шпица под фотографией.
Под снимками актрисы, где она развалилась в кровати, поклонники принялись хвалить девушку.
"Какая вы все-таки красивая", "Ты просто огонь", "Очень классные фотки получились!", "Вы очень красивая", "Богиня", "Потрясающая девочка", "Куколка", "Красотуля", "Вы сексуальная девушка, вы секси", "Очаровательная красотка", "Вы прекрасны", – оценили снимки знаменитости.
Ранее обнаженная Екатерина Шпица прикрыла прелести пальто и оседлала на видео известного актера.
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