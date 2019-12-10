Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Муж больной Анастасии Заворотнюк, знаменитый фигурист Петр Чернышев трудится в поте лица, чтобы спасти свою супругу. Даже Новый год будет встречать вдали от домашнего очага.

Однако заработанные деньги он не собирается пускать по ветру. Именно так трактовал портал "Папарацци" угасание бизнеса дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В материале говорится, что Анна Стрюкова-Заворотнюк, решив, что разбирается в моде, открыла бутик одежды. Воплощение бизнес-идеи совпало с болезнью ее матери, которая оказалась в реанимации.

"Как оказалось, этот бизнес просуществовал совсем недолго, и Анна заявила, что уже не имеет к этому проекту никакого отношения. Так что и здесь Стрюкова облажалась", – злорадствует автор материала, называя Анну девушкой, которая "никогда никакими выдающимися способностями не блистала".

По версии портала, даже ее учебу в МГУ проплатила родительница. Однако дочь не оценила заботу актрисы. Наследницу Заворотнюк, уточняется в тексте, отчислили из вуза за прогулы, после чего она возомнила из себя бизнес-леди.

Болезнь Анастасии Заворотнюк постепенно отступает. Так, на прошлой неделе стало известно, что знаменитая артистка и телеведущая уже может говорить и ходить.