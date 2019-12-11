СМИ сообщили, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается на инвалидной коляске

Журналисты выяснили, что у Анастасии Заворотнюк развилась патология из-за опухоли в левом полушарии мозга. У актрисы парализована вся правая часть тела. По словам источника, это уже не исправить.

Как пишет телеграм-канал Mash, Заворотнюк находится на реабилитации в клинике уже три месяца, однако лучше ей не становится. За парализованной звездой ухаживает ее супруг Петр Чернышев и мать, когда он выступает с новым ледовым шоу. У фигуриста расписан график на недели вперед. Даже новый год супруги проведут раздельно. Ведь лечение знаменитости стоит недешево.

При этом ранее журналисты писали, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало лучше. Сообщалось, что Заворотнюк может сама ходить, слышать и разговаривать, а страшные боли ее больше не беспокоят. К актрисе даже приводили ее младшую дочь Милу.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в начале осени. Родственники подтвердили, что актриса борется с недугом, однако до сих пор скрывают точный диагноз.