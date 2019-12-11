Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Заворотнюк парализовало навсегда

Заворотнюк парализовало навсегда
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
СМИ сообщили, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается на инвалидной коляске

Журналисты выяснили, что у Анастасии Заворотнюк развилась патология из-за опухоли в левом полушарии мозга. У актрисы парализована вся правая часть тела. По словам источника, это уже не исправить. 

Как пишет телеграм-канал Mash, Заворотнюк находится на реабилитации в клинике уже три месяца, однако лучше ей не становится. За парализованной звездой ухаживает ее супруг Петр Чернышев и мать, когда он выступает с новым ледовым шоу. У фигуриста расписан график на недели вперед. Даже новый год супруги проведут раздельно. Ведь лечение знаменитости стоит недешево. 

При этом ранее журналисты писали, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало лучше. Сообщалось, что Заворотнюк может сама ходить, слышать и разговаривать, а страшные боли ее больше не беспокоят. К актрисе даже приводили ее младшую дочь Милу. 

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в начале осени. Родственники подтвердили, что актриса борется с недугом, однако до сих пор скрывают точный диагноз. 

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

анна кадони
Ответить
надо лучше больнице оставить
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Целая армия: Крым оккупировали

Нежданные гости заполонили гавань полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей