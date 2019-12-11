Поклонники навсегда попрощались со звездой сериала "Моя прекрасная няня"

Состояние Анастасии Заворотнюк изменилось – актрису парализовало. Новости о здоровье артистки пользователей Интернете взбесили. Они уверены, что артистка и ее родные просто пиарятся на болезни, поэтому и дают повод для обсуждений раз в несколько недель. Некоторые пользователи и вовсе начали прощаться с артисткой.

Комментаторы не верят в то, что жена Петра Чернышева серьезно больна, более того, они признаются, что ее смерть для них не станет потерей. На защиту Анастасии Заворотнюк встали поклонники: они просят не публиковать сведения, которые не подтвердили родственники актрисы.

"Вот и ходи к врачам, все мозги повыжигают, изверги", "О, стабильно – раз в две недели подписочка возобновляется! А то как же – забудут еще", "Жаль", "Мир кино нечего не потерял! Заколебали ею", "Заворотнюк эта – актриска одной роли, при этом активная пиарщица. Так что если по состоянию здоровья мы ее больше не увидим, то это только к лучшему для всех и для нее тоже. Уж очень надоела эта мадам!" - высказались пользователи на сайте "Дни.ру" и "Рамблер".

По последним данным, Анастасию Заворотнюк парализовало правую часть тела из-за опухоли в левом полушарии мозга. Источники утверждают, что исправить это врачам уже не удастся.