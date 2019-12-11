Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

После новостей о параличе: семья Заворотнюк сделала громкое заявление

После новостей о параличе: семья Заворотнюк сделала громкое заявление
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервали молчание

Близкие Анастасии Заворотнюк не смогли сдержаться после новостей о том, что актрису парализовало навсегда. В Инстаграм, созданном в поддержку знаменитости, они опубликовали свое заявление. Семья Заворотнюк назвала появившиеся новости "страшилками и грязью".

Также близкие добавили, что по-прежнему не собираются давать комментариев по поводу состояния здоровья Анастасии, так как уважают ее личные границы.

"Затишье было недолгим, а жаль. [Новый год] это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. <…> Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ…"

– написали родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня".

 

Последний раз муж Заворотнюк и ее дети выходили на связь несколько недель назад, когда отрицали информацию о том, что Петр Чернышев хотел уйти из семьи.

Новости о том, что Анастасия Заворотнюк парализована появились 11 декабря. Сообщается, что правая часть тела актрисы обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. Как пишет "Царьград", врачи информацию пока не подтвердили. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Целая армия: Крым оккупировали

Нежданные гости заполонили гавань полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей