Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервали молчание

Близкие Анастасии Заворотнюк не смогли сдержаться после новостей о том, что актрису парализовало навсегда. В Инстаграм, созданном в поддержку знаменитости, они опубликовали свое заявление. Семья Заворотнюк назвала появившиеся новости "страшилками и грязью".

Также близкие добавили, что по-прежнему не собираются давать комментариев по поводу состояния здоровья Анастасии, так как уважают ее личные границы.

"Затишье было недолгим, а жаль. [Новый год] это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. <…> Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ…"

– написали родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Последний раз муж Заворотнюк и ее дети выходили на связь несколько недель назад, когда отрицали информацию о том, что Петр Чернышев хотел уйти из семьи.

Новости о том, что Анастасия Заворотнюк парализована появились 11 декабря. Сообщается, что правая часть тела актрисы обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. Как пишет "Царьград", врачи информацию пока не подтвердили.