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Заворотнюк угрожает новая болезнь

Заворотнюк угрожает новая болезнь
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезде сериала "Моя прекрасная няня" назначили новый курс лечения

Парализованная Анастасия Заворотнюк рискует заработать тромбоз. На фоне нового заболевания, которое угрожает больной актрисе, ей назначен массаж. 

Как передает телеграмм-канал Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" наблюдается правосторонний паралич. Поставить на ноги ее пытаются специалисты Европейского медцентра. Они назначили звезде новый курс лечения. 

Массаж Заворотнюк требуется, чтобы предотвратить мышечную атрофию и образование тромбов. Улучшений в состоянии здоровья Анастасии пока не наблюдается. К счастью, и осложнений тоже нет. Оно оценивается как стабильное. 

Напомним, накануне стало известно о том, что актрису парализовало навсегда. Данная новость шокировала ее поклонников, которые даже попрощались с Заворотнюк. В семье жены Петра Чернышева известие назвали "страшилками и грязью". 

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА

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