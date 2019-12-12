Звезде сериала "Моя прекрасная няня" назначили новый курс лечения

Парализованная Анастасия Заворотнюк рискует заработать тромбоз. На фоне нового заболевания, которое угрожает больной актрисе, ей назначен массаж.

Как передает телеграмм-канал Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" наблюдается правосторонний паралич. Поставить на ноги ее пытаются специалисты Европейского медцентра. Они назначили звезде новый курс лечения.

Массаж Заворотнюк требуется, чтобы предотвратить мышечную атрофию и образование тромбов. Улучшений в состоянии здоровья Анастасии пока не наблюдается. К счастью, и осложнений тоже нет. Оно оценивается как стабильное.

Напомним, накануне стало известно о том, что актрису парализовало навсегда. Данная новость шокировала ее поклонников, которые даже попрощались с Заворотнюк. В семье жены Петра Чернышева известие назвали "страшилками и грязью".