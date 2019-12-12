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Парализованная Заворотнюк вышла на связь

Разбитая параличом Заворотнюк вышла на связь
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание после страшного известия

Анастасия Завоортнюк впервые за месяц вышла на связь со своими подписчиками. В Инстаграм актрисы появилась ссылка на сообщение ее близких. В нем семья Заворотнюк назвала новость о том, что знаменитость парализовало, "грязью" и "страшилками".

Опубликовала ли фото в Инстаграм Заворотнюк сама или с помощью помощников – непонятно.

Новости о том, что Анастасия Заворотнюк парализована, появились 11 декабря. Сообщается, что правая часть тела актрисы обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга.

Дарья ПЕТРОВА

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