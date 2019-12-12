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В Лобненском суде продолжают рассматривать дело о смерти Дмитрия Марьянова. Одним из главных свидетелей считается пациент, который лежал в одной палате со знаменитостью. Мужчина рассказал, что актера накачивали препаратами, а улики – наручники и коробку с лекарствами – потом спрятали в сарае.
Также свидетель в разговоре с журналистами добавил, что сначала у Дмитрия Марьянова начала болеть нога, а потом у актера началась агония.
"Днем он уже кричал от боли. Я был в вестибюле и увидел, что он уже в агонии полз к двери, просил вызвать скорую. Сотрудники Центра подумали, что это была игра. Что он так рюмку выпрашивал",
– цитирует слова Романа Истомина "Подмосковье сегодня".
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году назад в возрасте 47 лет. Обвиняемой по делу о его гибели проходит директор наркологического центра, где Марьянов находился перед смертью.
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