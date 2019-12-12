Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Полз к двери в агонии": как умирал Марьянов

"Полз к двери в агонии": как умирал Марьянов
Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Всплыли новые подробности гибели звезды сериалов

В Лобненском суде продолжают рассматривать дело о смерти Дмитрия Марьянова. Одним из главных свидетелей считается пациент, который лежал в одной палате со знаменитостью. Мужчина рассказал, что актера накачивали препаратами, а улики – наручники и коробку с лекарствами – потом спрятали в сарае.

Также свидетель в разговоре с журналистами добавил, что сначала у Дмитрия Марьянова начала болеть нога, а потом у актера началась агония.

"Днем он уже кричал от боли. Я был в вестибюле и увидел, что он уже в агонии полз к двери, просил вызвать скорую. Сотрудники Центра подумали, что это была игра. Что он так рюмку выпрашивал",

– цитирует слова Романа Истомина "Подмосковье сегодня".

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году назад в возрасте 47 лет. Обвиняемой по делу о его гибели проходит директор наркологического центра, где Марьянов находился перед смертью.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей