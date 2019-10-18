Всплыли новые подробности гибели артиста

Адвокаты семьи Дмитрия Марьянова поделились некоторыми данными из материалов уголовного дела. Экспертам, привлеченным к следствию, удалось выяснить, что утром перед смертью актера избили – именно из-за этого мог произойти разрыв сосуда, а затем смерть.

"Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти...", – выяснили эксперты.

Известно, что Дмитрий Марьянов умер из-за разрыва вены, что привело к большой кровопотери. Тромб оторвался не там, где у актера был установлен фильтр, который улавливает сгустки крови, значит, гибели звезды могла предшествовать какая-то травма.

Артист ушел из жизни 2 года назад в реабилитационном центре, где лечился от зависимости. После смерти звезды было возбуждено уголовное дело в отношении директора центра.

"Дмитрий Марьянов умирал долго и мучительно. По данным экспертизы первые признаки, когда нужно было бить тревогу появились рано утром. А умер он около 19.30 вечера... После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Он постоянно просил помощи. Закончилось все страшной болью, он не мог ходить",

– цитирует слова адвоката "КП".

Также журналисты сообщили, что Марьянов хотел покинуть центр, но директор просто не позволила ему это сделать, более того, у учреждения не было лицензии на оказании медицинских услуг, а актер не подписал договор о лечении.

Представители семьи хотят привлечь виновных по статьям "незаконная медицинская деятельность" и "незаконное лишение свободы".