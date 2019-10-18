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Появились подробности о мучениях Марьянова перед смертью

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Всплыли новые подробности гибели артиста

Адвокаты семьи Дмитрия Марьянова поделились некоторыми данными из материалов уголовного дела. Экспертам, привлеченным к следствию, удалось выяснить, что утром перед смертью актера избили – именно из-за этого мог произойти разрыв сосуда, а затем смерть.

"Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти...", – выяснили эксперты. 

Известно, что Дмитрий Марьянов умер из-за разрыва вены, что привело к большой кровопотери. Тромб оторвался не там, где у актера был установлен фильтр, который улавливает сгустки крови, значит, гибели звезды могла предшествовать какая-то травма.

Артист ушел из жизни 2 года назад в реабилитационном центре, где лечился от зависимости. После смерти звезды было возбуждено уголовное дело в отношении директора центра.

"Дмитрий Марьянов умирал долго и мучительно. По данным экспертизы первые признаки, когда нужно было бить тревогу появились рано утром. А умер он около 19.30 вечера... После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Он постоянно просил помощи. Закончилось все страшной болью, он не мог ходить",

цитирует слова адвоката "КП".

Также журналисты сообщили, что Марьянов хотел покинуть центр, но директор просто не позволила ему это сделать, более того, у учреждения не было лицензии на оказании медицинских услуг, а актер не подписал договор о лечении.

Представители семьи хотят привлечь виновных по статьям "незаконная медицинская деятельность" и "незаконное лишение свободы".

Дарья ПЕТРОВА
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