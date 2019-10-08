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Названа истинная причина смерти Марьянова

Раскрыта настоящая причина смерти Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитого актера могли спасти, но не стали торопиться

Дмитрий Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены и большой потери крови. Но, если бы сразу после первой жалобы его отвезли в больницу, он остался бы жив. Об этом заявили в подмосковном СК после завершения расследования по делу о гибели кинозвезды.

Однако в реабилитационном центре не спешили помогать, а директор и вовсе запретила вызывать медиков. "Видя тяжелое состояние Марьянова, "скорую помощь" вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть", – отметили в главке.

Материалы расследования уже отданы в суд. Против директора реабилитационного центра, в котором находился Марьянов, возбуждено уголовное дело, и после утверждения обвинительного заключения – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности – ее будут судить, рассказала РИА "Новости" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что Дмитрий целую неделю буквально истекал кровью. Его вдова очень долго ждала заключения новой судебно-медицинской экспертизы, а ее подозревали в намеренном устройстве артиста в закрытый центр, где его погубили.

Известный российский актер, фильмография которого насчитывает десятки кинокартин, умер 15 октября 2017 года. Ему было всего 47 лет. И вот, наконец, поставлена точка в расследовании причин и обстоятельств его кончины...

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Жизнь и карьера актера "Квартета И" Дмитрия Марьянова
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