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Новый поворот в деле о смерти Марьянова

В деле о смерти Марьянова нашли виновных
Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Спустя два года следователи нашли виновных в гибели артиста

За смерть актера Дмитрия Марьянова ответит директор реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Установлено, что Марьянов находился в реабилитационном центре 6 по 15 октября 2017 года. Он приехал туда лечиться от алкогольной зависимости. Когда артисту стало плохо, Богдановой несколько раз об этом докладывали, однако она не разрешила вызвать скорую помощь.

Оксана Богданова. Кадр youtube.com

В результате медиков вызвал другой пациент, но было уже поздно. Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты, опрошенные СК, заявили, что человека с подобными симптомами можно было спасти при своевременном обращении в медицинское учреждение.

Уголовное дело с обвинением в адрес Богдановой передано в суд. Сама она своей вины не признает.

Николай ВИКТОРОВ
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