Спустя два года следователи нашли виновных в гибели артиста

За смерть актера Дмитрия Марьянова ответит директор реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Установлено, что Марьянов находился в реабилитационном центре 6 по 15 октября 2017 года. Он приехал туда лечиться от алкогольной зависимости. Когда артисту стало плохо, Богдановой несколько раз об этом докладывали, однако она не разрешила вызвать скорую помощь.

В результате медиков вызвал другой пациент, но было уже поздно. Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты, опрошенные СК, заявили, что человека с подобными симптомами можно было спасти при своевременном обращении в медицинское учреждение.

Уголовное дело с обвинением в адрес Богдановой передано в суд. Сама она своей вины не признает.