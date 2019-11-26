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Сын Марьянова требует миллионы за смерть отца

Также обвиняемой может грозить 6 лет лишения свободы

В Москве началось рассмотрение уголовного дела против руководителя реабилитационного центра, где незадолго до смерти находился Дмитрий Марьянов. Сын артиста решил требовать у женщины через суд еще и 30 млн рублей.

Директора медцентра Оксану Богданову обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой смерть человека по неосторожности, – пишет URA.RU.

Адвокат потерпевшей стороны уверен, что несмотря на то, что обвиняемая свою вину не признает, наказания ей не избежать.

"Богданова свою вину не признает, но дело было расследовано при строгом соблюдении законодательства и со всей точностью. У меня нет сомнений в том, что следствие собрало все необходимые доказательства. Мы рассчитываем на обвинительный приговор",

– цитирует слова адвоката "Подмосковье сегодня".

Если бывшего директора центра признают виновной, ей грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался несколько лет назад в возрасте 47 лет.

Дарья ПЕТРОВА

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