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Всплыли грязные подробности романа Заворотнюк

Всплыли грязные подробности романа Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" встречалась с коллегой два года, а после ушла от него

Подруга Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями ее романа с Сергеем Жигуновым. Режиссер Наталья Бондарчук рассказала, что актер был груб со своей возлюбленной и даже поднимал на нее руку. Терпеть унижения Завоортнюк не стала и порвала с коллегой, но расставание переживала тяжело.

О том, что "Сергей Жигунов был груб с Анастасией, и даже поднимал на нее руку", подруга болеющей актрисы рассказала журналистам.

"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла",

цитирует Наталью Бондарчук "ЭГ".

В том, что Анастасия Заворотнюк поправится, режиссер не сомневается. Однако пока новости о состоянии актрисы приходят не утешительные.

После того, как правую сторону тела Анастасии Заворотнюк парализовало, ее семья сделала громкое заявление, после на связь вышла и сама звезда сериала "Моя прекрасная няня". 

Фоторепортаж
Заворотнюк бросила мужа
Елена Корикова и Дмитрий Липскеров. Фото: utro.ru Даниил Спиваковский и Анна Ардова. Фото: utro.ru Анастасия Макеева и Петр Кислов. Фото: utro.ru
Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Фото: utro.ru Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко. Фото: utro.ru Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. Фото: GLOBAL LOOK press
Дарья ПЕТРОВА

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