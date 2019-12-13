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Подруга Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями ее романа с Сергеем Жигуновым. Режиссер Наталья Бондарчук рассказала, что актер был груб со своей возлюбленной и даже поднимал на нее руку. Терпеть унижения Завоортнюк не стала и порвала с коллегой, но расставание переживала тяжело.
О том, что "Сергей Жигунов был груб с Анастасией, и даже поднимал на нее руку", подруга болеющей актрисы рассказала журналистам.
"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла",
– цитирует Наталью Бондарчук "ЭГ".
В том, что Анастасия Заворотнюк поправится, режиссер не сомневается. Однако пока новости о состоянии актрисы приходят не утешительные.
После того, как правую сторону тела Анастасии Заворотнюк парализовало, ее семья сделала громкое заявление, после на связь вышла и сама звезда сериала "Моя прекрасная няня".
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