Звезде дуэта Roxette Мари Фредрикссон был 61 год

Скончалась солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Причина смерти певицы не уточняется, но несколько лет назад шведская знаменитость сражалась с опухолью в затылке. О смерти артистки сообщает Dagens Nyheter.

Напомним, Фредкинсос стала знаменитой в 90-х, когда вместе с Пером Гессле стала участницей рок-группы Roxette. Популярность дуэту принесла песня Listen to your heart.