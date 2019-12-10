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Скончалась солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Причина смерти певицы не уточняется, но несколько лет назад шведская знаменитость сражалась с опухолью в затылке. О смерти артистки сообщает Dagens Nyheter.
Напомним, Фредкинсос стала знаменитой в 90-х, когда вместе с Пером Гессле стала участницей рок-группы Roxette. Популярность дуэту принесла песня Listen to your heart.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем