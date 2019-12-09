Сын известного режиссера расстается с супругой

Тата Бондарчук подала заявление на развод. Тридцатилетняя бизнес-леди и Сергей Бондарчук решили разорвать отношения после 7 лет брака.

Слухи о разладе в семье сына Федора Бондарчука ходили давно, но заявление в ЗАГС было подано только сейчас. Возможно, Тата Бондарчук решила бросить супруга после информации о его якобы изменах. Новый год молодые люди проведут уже как свободные люди.

"Иск о разводе поступил 15 ноября со стороны Таты. Разведут их 10 декабря, все достаточно мирно, раздела имущества не планируется. Так что в Новый год Бондарчуки вступят уже совершенно свободными людьми",

– цитирует слова источника "Стархит".

Напомним, Тата и Сергей поженились в 2012 году, позже у них родились две дочери.