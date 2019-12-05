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"Бьет меня": Шаляпин выдал правду о воссоединении с Цымбалюк

"Бьет меня": Шаляпин выдал правду о воссоединении с Цымбалюк
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец вернулся к бывшей Джигарханяна после слухов о ее измене

Пару недель назад Прохор Шаляпин разорвал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской. После расставания бывших возлюбленных часто видели вместе, что вызывало много вопросов. Сейчас же любовники официально объявили – они снова пара.

Шаляпин рассказал, что они просто поругались, как это бывает и у других, но сейчас снова счастливы вместе. Более того, влюбленные даже задумываются о том, чтобы купить дом в США.

"Все у нас хорошо вашими молитвами. Мы ругаемся, как и все, Виталина бьет меня… подушкой. Милые бранятся – только тешатся. <…> Мы дом хотели купить в Лос-Анджелесе, но так дорого оказалось, где мы хотим, в Беверли– Хиллз, придется в Майами покупать",

цитирует слова Шаляпина "Собеседник".

А вот о свадьбе любовники пока не задумываются. Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ждет от Шаляпина только творческого предложения, так как сердце артиста и так в ее руках.

Напомним, расставание Шаляпина с бывшей Джигарханяна произошло из-за слухов о ее неверности. Тогда же заговорили о том, что Цымбалюк-Романовская может вернуться к Армену Джигарханяну – пианистка очень хотела навестить его в больнице. Сейчас же блондинка рассказала, что давно не виделась с бывшим мужем, но этой произошло не по ее вине.

Дарья ПЕТРОВА

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