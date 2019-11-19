Две звезды бурно выясняют отношения

Прохор Шаляпин, похоже, окончательно расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Звезды поставили отношения на паузу – слишком много всего случилось в последнее время.

Прежде всего, бывшая возлюбленная певца Татьяна Гудзева, рассказала Шаляпину о том, что Виталина якобы встречается с другим мужчиной. Снимки Татьяне скинули подписчики в соцсетях.

"Прохор захотел посмотреть и приехал ко мне", -

рассказала Гудзева в эфире программы "На самом деле".

При этом Татьяна утверждает, что родила сына от Шаляпина. Прохор даже делал ДНК-тест, подтвердивший его отцовство, но до сих пор продолжает сомневаться в том, что ребенок действительно от него.

Певец признался, что действительно приезжал к Татьяне, однако не только для того, чтобы убедиться в измене Виталины, а для того, чтобы взять у ребенка биоматериал для повторного ДНК-теста.

Сейчас Шаляпин с нетерпением ждет новых результатов анализа, а отношения с Цымбалюк-Романовской пока решил прекратить. На время или навсегда – будущее покажет.