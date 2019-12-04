Жену Потапа раскритиковали за пикантное фото

Настя Каменских снялась в сексуальном боди и колготках в сетку – откровенный наряд не скрывает ягодицы артистки. Пикантности кадру добавляет и поза украинской звезды – Каменских нагнулась и приоткрыла рот.

В посте Каменских представила поклонникам новую версию своей песни Elefante. Певица считает, что она выпустила "мировой хит". Поклонники с артисткой не согласны: критикуют как песню звезды на испанском языке, так и внешний вид. По мнению комментаторов, Настя Каменских выглядит вульгарно, а ее песня – настоящий кошмар.

В социальных сетях также вспомнили о пикантном видео Каменских. В клипе "Стиль собачки" артистка сексуально извивалась перед камерой в откровенном купальнике.

"Полная деградация", "Ужасный хит", "Просто кошмар какой-то, лучше песню нормальную написала бы, а не попу показывала бы. Скоро голой увидим", "Жаль, что в "мировом хите" нет никакой интелектуальной наполненности", "Насть вы и так красивая, зачем вы секс напоказ", "Секс-машина", "На Ким не тянет, только стиль собачки", – высказались подписчики в Инстаграм Каменских.

Ранее Настя Каменских зажгла в кожаных мини-шортах.