Звезда сериала "Моя прекрасная няня" посетила Святую землю

Незадолго до того, как Анастасию Заворотнюк сразила болезнь, она побывала в одном из святеших и необычных мест России – в Горненском женском монастыре. В 2015-м году актриса совершила паломнический тур и заезжала на подворья русской духовной миссии в Иерусалиме. Об этом рассказали близкие актрисы.

Сестры этого монастыря, как говорится в сообщении, молятся за здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня". Родные Заворотнюк поблагодарили монахинь и служителей мужских монастырей по всей России.

"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка",

– отметили родственники актрисы в посте, опубликованном на странице в поддержку Заворотнюк в Инстаграм.

Поклонники в комментариях к посту пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления и добавили, что также молятся за нее.

О болезни актрисы "Моей прекрасной няни" стало известно в начале осени. Сообщалось, что у Заворотнюк рак мозга. Родственники звезды подтвердили, что она борется с недугом, но не уточнили диагноз. По последним данным, всю правую часть тела Анастасии парализовало навсегда. Артистка, которой грозит новая болезнь, передвигается на инвалидной коляске. За Заворотнюк ухаживают поочередно ее мать и муж Петр Чернышев. Однако на Новый год фигурист оставит жену – он вынужден выступать в новом ледовом шоу, ведь лечение супруги дорого стоит.