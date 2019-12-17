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Заворотнюк увидели на празднике после слухов о параличе

Заворотнюк увидели на празднике после слухов о параличе
Анастасия Заворотнюк с дочерью. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Знаменитость поздравила подругу с важным событием

Анна Заворотнюк на фоне болезни матери и интереса к семье СМИ и обеспокоенных поклонников практически сравнялась в популярности со звездой сериала "Моя прекрасная няня". За ее соцсетями пристально следит публика. Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк поделилась фотографией в Инстраграм. Дочь артистки побывала на семейном празднике -  крещении в церкви. Стала ли наследница Заворотнюк крестной матерью для дочери своей подруги – неизвестно.

"Поздравляю с таинством крещения самой красивой девочки", - подписала снимок из церкви девушка.

О состоянии своей мамы Анна, как и прежде, молчит. Недавно в Интернете появились слухи, что правую часть тела Анастасии Заворотнюк парализовало из-за опухоли в левой части головного мозга. Тогда близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" назвали подобные новостью "грязью" и "страшилками".

Журналисты следят не только за состоянием Анастасии Заворотнюк, но и активно интересуются жизнью ее семьи, друзей и бывших возлюбленных. Например, недавно всплыли подробности отношений Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, с которым звезда сериала "Моя прекрасная няня" была вместе пару лет.

Дарья ПЕТРОВА

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