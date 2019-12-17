Мужчины пытались нарушить покой звезды сериала "Моя прекрасная няня", посягнув на ее личную жизнь

Родные Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что папарацци постоянно крутятся вокруг реабилитационного центра, где находится актриса. Родственники осудили мужчин, которые пытались вытащить из медсестер хоть какую-то информацию о состоянии знаменитости за деньги.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? <…> Где-то есть предел этой наглости и хамству? <…> Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах – это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!"

– обратились к папарацци близкие Заворотнюк в Инстаграме.

На фото, которые опубликовали родные звезды сериала "Моя прекрасная няня", изображены несколько мужчин с камерами. Поклонники в комментариях к посту согласились, что мужчины ведут себя недостойно, но уточнили, что весь беспредел прекратиться, когда они скажут правду о Заворотнюк. Впрочем, многие просто пожелали Анастасии скорейшего выздоровления.

"Понятно, что все это гадко и мерзко. Но это будет до тех пор, пока родные будут молчать", "У папарацци нет ничего святого", "Скорейшего выздоровления Анастасии! И меньше переживаний! Бог всех рассудит!", "Они просто думают, что они другие и их никогда это не коснётся, но как они глубоко ошибаются. Заработанные на таком деньги их не спасут, когда настигнет их беда. А всем близким Анастасии желаем терпения и сил и ей здоровья и спокойного восстановления!", "Никакого спокойствия", – пришли в негодование от действий журналистов фанаты Заворотнюк.

О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна, стало известно в начале осени. Сообщалось, что у нее рак мозга. Позже родные актрисы подтвердили, что она борется с тяжелым недугом, но не уточнили диагноз. По последним данным, у Заворотнюк парализовало правую часть тела навсегда. Актриса, которой грозит новая болезнь, может передвигаться лишь на инвалидной коляске.