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Родные Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что папарацци постоянно крутятся вокруг реабилитационного центра, где находится актриса. Родственники осудили мужчин, которые пытались вытащить из медсестер хоть какую-то информацию о состоянии знаменитости за деньги.
"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? <…> Где-то есть предел этой наглости и хамству? <…> Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах – это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!"
– обратились к папарацци близкие Заворотнюк в Инстаграме.
На фото, которые опубликовали родные звезды сериала "Моя прекрасная няня", изображены несколько мужчин с камерами. Поклонники в комментариях к посту согласились, что мужчины ведут себя недостойно, но уточнили, что весь беспредел прекратиться, когда они скажут правду о Заворотнюк. Впрочем, многие просто пожелали Анастасии скорейшего выздоровления.
"Понятно, что все это гадко и мерзко. Но это будет до тех пор, пока родные будут молчать", "У папарацци нет ничего святого", "Скорейшего выздоровления Анастасии! И меньше переживаний! Бог всех рассудит!", "Они просто думают, что они другие и их никогда это не коснётся, но как они глубоко ошибаются. Заработанные на таком деньги их не спасут, когда настигнет их беда. А всем близким Анастасии желаем терпения и сил и ей здоровья и спокойного восстановления!", "Никакого спокойствия", – пришли в негодование от действий журналистов фанаты Заворотнюк.
О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна, стало известно в начале осени. Сообщалось, что у нее рак мозга. Позже родные актрисы подтвердили, что она борется с тяжелым недугом, но не уточнили диагноз. По последним данным, у Заворотнюк парализовало правую часть тела навсегда. Актриса, которой грозит новая болезнь, может передвигаться лишь на инвалидной коляске.
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