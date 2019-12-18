Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Анастасия Заворотнюк расплачивается за прошлые отношения с Сергеем Жигуновым. К такому выводу пришли пользователи Сети, которые за неимением правдивой информации строят собственные версии. Более того, некоторых россиян взбесило то, что семья актрисы молчит о реальном диагнозе Заворотнюк, однако время от времени подогревает интерес к ней, публикуя туманные сообщения или опровержения.

Неудивительно, что часть комментаторов со скептицизмом относится к болезни Заворотнюк и даже позволяет себе довольно циничные высказывания об актрисе, которая страдает, по слухам, от рака. Актриса, которую, как недавно сообщили СМИ, парализовало навсегда, расплачивается за то, что увела Жигунова из семьи. Такое мнение выразили читатели "Утра".

"Когда Заворотнюк выдрала из семьи своего коллегу по сериалу Сергея Жигунова ( в последствии его семья распалась и развелась), все кричали : БОГ шельму МЕТИТ! Сейчас, когда БОГ эту шельму ПОМЕТИЛ, здоровья желают, молятся и причитают. Сколько же фальши, лицемерия и двуличия у людей", – пишет одна из пользовательниц.

"Сколько можно дозированно выбрасывать информацию? Как только люди перестают интересоваться, семья очередной вброс делает. Надоели. Правильно им говорят. Написали бы все как есть и люди перестали бы к ним лезть. Но им это не выгодно", – возмущается другой комментатор.

Ранее Заворотнюк объявилась в неожиданном месте.